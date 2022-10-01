«Укрэнерго» ограничил поставки электроэнергии для промышленности по всем регионам страны

Для стабилизации работы энергосистемы Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» вынужденно применил графики ограничения для промышленных и других категорий потребителей во всех регионах Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В «Укрэнерго» напомнили, что принудительные ограничения потребителей электроэнергии – полностью контролируемая мера, позволяющая снизить нагрузку на электросети и дает возможность сбалансировать работу энергосистемы.

Сознательное снижение потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пика потребления (6:00-11:00 и 17:00-13:00), уменьшает риск перегрузки в сетях и ограничений потребителей.

«Просим потребителей сознательно и бережно подходить к потреблению электроэнергии, не включать в сеть одновременно два или более мощных электроприборов, а также при возможности перенести пользование некоторыми из них на ночной период (стиральные машины, бойлеры, обогреватели и так далее)», - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее глава «Укрэнерго» рассказал, возможно ли, что украинцы неделями будут без света.