Подоляк заявил, что задержанного президента «Мотор Сич» Богуслаева могут обменять на украинских пленных

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк допустил обмен с россией задержанного президента предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуславева на украинских военнопленных.

Об этом он заявил в эфире «Настоящего времени».

Днем ранее стало известно, что у задержанного Богуслаева с 2000 года имеет гражданство рф.

«Мы, если нужно, все сделаем для того, чтобы забрать реальных граждан Украины, не вот этих фиктивных ряженых, скажем так, красных директоров, а реальных граждан. Будем делать все, что угодно. И эти субъекты могут попасть тоже в обменный список», - сказал Подоляк.

Советник главы ОП напомнил, что в сентябре по похожей процедуре Виктора Медведчука обменяли 215 украинских пленных. Подоляк подчеркнул, что к вопросу обмена нужно относится очень бережно и аккуратно.

«По Медведчуку, вы видите, использовали субъект: отдали, получили все данные, все показания, отдали - занимайтесь там своим Медведчуком. Забрали своих классных ребят. Я надеюсь, что мы будем использовать любую возможность, любых людей, особенно граждан России, для того чтобы забрать своих пацанов», - добавил он.

Напомним, что президента «Мотор Сич» Богуслаева подозревают в поставке россии украинских авиадвигателей и ремонте российских вертолетов. Позже СБУ опубликовала «перехваты» разговоров Богуслаева о поддержке оккупантов и поставке им авиационных деталей.