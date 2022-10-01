В Николаевской области начались стабилизационные отключения электроэнергии

В Николаевской области во вторник, 25 февраля, начались стабилизационные отключения электроэнергии. Потребителям отключают электроэнергию по группам.

Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».

«В 9.20 принято решение об обесточивании жителей населенных пунктов, попавших в группу 1, 2 (частично – смотрите график!!) и 3. Заживить их должны за 4 часа (возможны незначительные отклонения во времени).

Если критическая ситуация, принудившая к принятию таких мер, не минует, придет черед следующих групп. Жители населенных пунктов и улиц, отнесенных к ним, имеют время подготовиться к вероятному отключению! Внимательно следите за следующими объявлениями на официальной странице Общества.

Приносим извинения за временные неудобства! Мы делаем все от нас зависящее, чтобы стабилизировать ситуацию и минимизировать неудобства для жителей Николаевской области», – отметили в облэнерго.