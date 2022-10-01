На Николаевщине ведут работы по минимизации веерных отключений электричества, – Ким

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в Николаевской области пытаются минимизировать отключение электричества.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

Как известно, во вторник, 25 октября, в области начались стабилизационные отключения электроэнергии. Потребителям отключают электроэнергию по группам.