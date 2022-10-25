Чехия закрыла границу для российских туристов

С 25 октября россияне с шенгенскими визами любого государства ЕС, путешествующие с целью туризма, спорта или культуры, не могут въезжать на территорию Чехии.

Соответствующее решение было принято чешским правительством 12 октября по предложению Министерства иностранных дел.

Таким образом, Чехия присоединяется к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые ранее уже закрыли свои границы для российских туристов.

«В то время, как в Украине российские ракеты падают на детские площадки и на людей, которые просто едут на работу, ежедневно через международный аэропорт в Чехию выезжают до 200 граждан рф. Именно поэтому мы договорились, что во въезде будет отказано тем гражданам россии, которые прибывают на территорию Чехии через внешние границы Шенгенской зоны – то есть через наш международный аэропорт – с целью туризма, спорта или культуры», – объяснил решение министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Отмечается, что на следующий день после вторжения в Украину, 25 февраля, Чехия стала первым государством-членом ЕС, приостановившим выдачу виз для граждан россии. Позже Чехия ввела его и для белорусских граждан, в обоих случаях, за исключением гуманитарных случаев.

Ранее сообщалось, что Польша и страны Прибалтики закроют въезд россиянам.