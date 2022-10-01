Если оккупанты взорвут Каховкую ГЭС, Крым останется без воды на 10-15 лет, - секретарь СНБО Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов заявил, что в случае подрыва Каховской ГЭС российскими войсками временно оккупированный Крым останется без водоснабжения на 10-15 лет, а может быть, и навсегда.

Об этом Данилов сказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

В частности на вопрос об информации, что россия может взорвать дамбу, чтобы остановить продвижение украинских войск в направлении Херсона Данилов отметил буквально следующее.

«Нам придется подождать и посмотреть, но если они ее взорвут, то идея водоснабжения Крыма исчезнет на 10 или 15 лет, а может быть, и навсегда. Тогда возникает вопрос, зачем им нужен Крым, если они собираются оставить его без воды», - сказал он.

Напомним, что ранее Зеленский призвал мир не допустить подрыва Каховской ГЭС, который станет равнозначным ядерному взрыву