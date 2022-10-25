В Бахмуте полицейские спасли 8-летнего мальчика, который из-за вражеской артиллерии стал сиротой

Сотрудники полиции спасли из горящего Бахмута мальчика, родителей которого убил российский снаряд. Богдан остался один под обстрелами в районе, куда практически нет доступа.

Об этом сообщает Нацполиция.

Родителей мальчика погибли на улице во время вражеского артиллерийского удара. Кроме того, в семье ожидали пополнение: женщина была на 7 месяце беременности.

«Район, где жил мальчик, – под постоянными ударами россиян, а пути к нему разрушены, добраться туда почти невозможно. Несмотря на это, был организован спасательный рейс», - сказано в сообщении.

Отмечается, что часть дороги пришлось преодолевать пешком, оставив бронированный автомобиль. Полицейские разыскали ребенка, которого приютила соседка.

Как оказалось, несколько дней назад родители оставили сына на попечении знакомой и отправились на похороны к своему родственнику. В этот момент рядом взорвался снаряд – супруги погибли от осколочных ранений.

Тела пролежали на улице несколько дней, потому что вражеские атаки не прекращались, и забрать их было невозможно. Узнав, что родители нерожденный ребенок погибли Богдан убежал от соседки, схватил велосипед и уехал на то место.

Правоохранители помогли осиротевшему ребенку собрать вещи, вывезли из опасного района и накормили. Утолить душевную боль мальчику помогал постоянный помощник полицейских – такса Рэм.