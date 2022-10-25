Сунака официально назначили новым премьер-министром Великобритании, - ВВС

Бывший финансовый аналитик и министр финансов Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании после того, как король Чарльз III пригласил его сформировать новое правительство.

Об этом сообщает ВВС.

Как отмечает издание, Сунак является третьим главой британского правительства в этом году, самым молодым премьером за два столетия, а также первый премьером азиатского происхождения.

В короткой речи к гражданам Сунак сказал, что Великобритания переживает глубокий экономический кризис, который усугубляют последствия эпидемии коронавируса.

Он подчеркнул, что его избрали лидером Консервативной партии и премьер-министром, чтобы исправить некоторые ошибки, допущенные его предшественницей, и обещал начать работу «немедленно».

«Я буду объединять нашу страну не словами, а делами. Я буду работать изо дня в день, чтобы добиться результатов», - сказал Сунак.



Традиционно для всех премьеров последних десятилетий Сунак пообещал «сильную государственную систему здравоохранения (NHS), лучшие школы, более безопасные улицы, контроль над нашими границами, защиту окружающей среды, поддержку вооруженных сил и повышение уровня жизни».

По его словам, он знает, что мандат, полученный Консервативной партией на выборах в 2019 году, не является исключительной собственностью одного человека, скорее «это мандат, который принадлежит и объединяет всех нас».

Напомним, как премьер Великобритании Лиз Трасс объявила об отставке, однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что при этом поддержка Украины Великобританией сохранится на том же уровне. Известно, что Трасс стала премьером 5 сентября. Тогда за кандидатуру 47-летней Трасс отдали голоса 81 326 членов Консервативной партии. Ее оппонент, 42-летний экс-министр финансов Риши Сунак, набрал 60 399 голосов.