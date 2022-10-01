На Харьковщине разоблачили двух мужчин, которые работали в «народной милиции» во время оккупации Изюима

На деоккупированной территории Харьковщины задержаны двое мужчин, работавших в так называемой «Народной милиции г. Изюм». Им сообщили о подозрении в коллаборационизме.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, во время оккупации Изюма местный житель согласился с предложением российских военных и занял должность в псевдоправоохранительном органе. Он стал «полицейским патрульно-постовой службы» в так называемой «Народной милиции города Изюм».

Другой подозреваемый также согласился сотрудничать с оккупантами и стал водителем дежурной части. Он возил псевдополицейских по необходимым адресам, а также ремонтировал служебные автомобили.

Правоохранители задержали их 24 октября в Харьковской области. Прокурором областной прокуратуры инициирован перед судом вопрос об избрании обоим подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как губернатор Ким опроверг фейки о росте угрозы нападения на Николаевщину и пообещал наказать коллаборантов: «Мы всех найдем и накажем».