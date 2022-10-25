Студенты ЧНУ имени Петра Могилы получили стипендии Рады, Кабмина и Президента

Студенты Черноморского национального университета имени Петра Могилы получили именные стипендии Верховной Рады, Кабинета Министров и Президента Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Стипендии от Президента получили студентки Могилянки Людмила Пчелякова (второй курс факультета компьютерных наук) и Александра Гузей (третий курс факультет экономических наук), Вероника Мироненко.

Людмила Пчелякова является одним из лучших соискателей образования на факультете. Сочетая обучение с саморазвитием, она принимает участие в профильных конкурсах и олимпиадах, в частности, Всеукраинской студенческой математической олимпиаде, Линейной алгебре, Аналитической геометрии, Математическом анализе, теории вероятностей, Открытой студенческой олимпиаде механико-математического факультета олимпиаде по программированию Proggy Buggy в составе команды факультета компьютерных наук ode2code.

Также Людмила активно участвует в вебинарах и курсах по программированию.

Александра Гузей, староста 311 группы и заместитель студенческого декана факультета, активно участвует в общественных мероприятиях на уровне университета (Международный форум общественных объединений ветеранов; участие в городских мероприятиях ко Дню единения Украины; День открытых дверей «Могилянский Profi-fest»; Профи -фест – посвящение первокурсников), города (Международная программа «Студреспублика-2021»), является участницей и победительницей Общественного бюджета г. Николаева с проектом № 11 в 2021 году, страны (Славянская Миссия в Европе (Польша, г. Краков).

Александра является действующим депутатом Студенческого магистрата Николаева. Также Александра – участница студенческого научного кружка «Мир финансов» и член Экономического клуба на базе факультета экономических наук ЧНУ имени Петра Могилы.

Вероника Мироненко, студентка-филологиня шестого курса, староста группы немецких филологов, активно занимается саморазвитием и самореализацией, активно участвует в филологических Международных конференциях (г. Львов, г. Одесса) и Польша (г. Ченстохова), конкурсах, связанных с на польском языке, в частности «Ночь переводчиков» (г. Ивано-Франковск), «Narodowe Czytanie 2021, 2022», польскоязычных диктантах «Я пишу, Ты пишешь, Мы пишем… на польском языке» (г. Одесса). Два года подряд участвовала в конкурсе переводов Львов Европейский.

Студент четвертого курса специальности "Политология" Вадим Чеканов получил именную стипендию Кабинета Министров Украины для одаренных студентов.

Вадим Чеканов - студенческий декан факультета политических наук ЧНУ имени Петра Могилы, имеет высокие результаты в обучении и занимает активную гражданскую позицию.

Вадим является волонтером и членом ОО "Николаевская Одесская диабетическая ассоциация".

За весомый личный вклад в развитие волонтерского движения в Николаевской области активную благотворительную и гуманистическую деятельность получил грамоту от управления молодежи и спорта ОВА. Также Вадим активно участвует в реализации молодежной политики в Николаеве, что неоднократно отмечалось управлением молодежной политики области.

А соискателю (второго) магистерского уровня высшего образования шестого курса факультета политических наук ЧНУ имени Петра Могилы Роману Галкину назначили именную академическую стипендию Верховной Рады Украины на 2022-2023 учебный год

Роман – студент кафедры истории с четкой общественной позицией, активно участвует в студенческой жизни университета, в частности подготовке ко Дню открытых дверей Могилянки, Дню Независимости Украины и других общественных и тематических мероприятиях.