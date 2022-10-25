Безработных украинцев могут «мобилизовать» для участия в общественно полезных работах

В связи с высоким уровнем безработицы в результате войны, правительство разработало и предложило механизм, по которому временно безработных можно привлекать к выполнению общественно полезных работ, в которых есть потребность в разных регионах.

Об этом заявила министр экономики Украины Юлии Свириденко.

По словам Свидеренко, государство оплатит их работу в «Армии восстановления страны» на уровне минимальной зарплаты, которая с октября составляет 6700 гривен. С участниками таких работ будут заключаться срочные трудовые договоры.

«На сегодняшний день мы имеем две армии - одна защищает страну на фронте, другая работает. Люди, которые по разным причинам остались без работы, смогут присоединиться к "Армии восстановления страны», - отметила Юлия Свириденко.

Уточняется, что безработные могут быть привлечены к выполнению работ разного характера, в частности, это может быть:

-обустройство и укрепление блок-постов, вырубка деревьев для формирования окопов;

- заготовка дров для военных и населения;

- разбор завалов и восстановление жилых домов, других помещений, поврежденных в результате боевых действий;

- укрепление дамб;

- расчистка автомобильных дорог от завалов;

- разгрузка гуманитарной помощи;

- обустройство подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытие;

- ремонтно-восстановительные работы в помещениях социальной сферы;

- оказание помощи ВПО, людям с инвалидностью, людям пожилого возраста.

Отмечается, что организатором работ должно быть военное командование совместно с ОВА самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти.

К работам будут привлекаться все трудоспособные лица, в частности, зарегистрированные безработные и внутренне перемещенные лица, не имеющие ограничений по состоянию здоровья.

Ранее сообщалось, что в Украине уровень безработицы к концу года может вырасти до 30%.