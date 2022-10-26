Образовательные заведения Киевщины возвращаются к офлайн-обучению

Учебные заведения Киевской области в среду, 26 октября, смогут возобновить обучение в очном и смешанном форматах.

Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба Совета обороны Киевской области, сообщила пресс-служба Киевской ОВА.

«Ситуация в области позволяет возобновить образовательный процесс в стенах школы для каждого из учеников при наличии устроенного укрытия» , — говорится в сообщении.

Какие-либо изменения в организации образовательного процесса будут проинформированы дополнительно, отметили в КОВА.

Напомним, что в Николаевской области около 5% образовательных заведений готовы к оффлайн-учебе.