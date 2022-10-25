МКС пришлось включить двигатели, чтобы увернуться от российского космического мусора

Международной космической станции пришлось запустить двигатели, чтобы увернуться от российского космического мусора.

Об этом сообщило NASA.

Космическое агентство заявило, что МКС включила двигатели на 5 минут и 5 секунд, чтобы избежать фрагмента российского спутника «Космос-1408», который РФ уничтожила во время испытания оружия в ноябре прошлого года. Без этого маневра обломок мог пройти примерно в 5 км от станции.

CNN пишет , что Международная космическая станция была вынуждена совершить аналогичный маневр в июне, чтобы избежать обломков. В январе кусок мусора оказался в пределах досягаемости китайского спутника, и китайское правительство назвало это столкновение «чрезвычайно опасным». По данным NASA, МКС обычно приходится менять свою орбиту во избежание космического мусора примерно раз в год, маневрируя вдали от объекта, если вероятность столкновения превышает один до 10 тысяч.

Невидимые в ночном небе сотни миллионов обломков вращаются вокруг нашей планеты. Этот мусор состоит из частей старых спутников, а также спутников и корпусов вышедших из строя ракет. Согласно отчету NASA за 2021 год, по крайней мере 26 тысяч фрагментов вращающегося вокруг Земли космического мусора имеют размер мяча для софтбола или больший — то есть достаточно немалые, чтобы разрушить спутник; более 500 тысяч обломков размером с мрамор, способных повредить космический корабль; а еще более 100 миллионов штук размером с крошку соли могут пронзить скафандр. Когда эти фрагменты врезаются друг в друга, они могут создавать еще большее количество мелких орбитальных обломков.

Справка Википедии : Международная космическая станция, скор. МКС (англ. International Space Station, скор. ISS) – пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 г. по настоящее время (странами согласована эксплуатация по 2024 г. включительно, рассматривается продление срока работы до 2028, 2030 г.). МКС – совместный международный проект, в котором принимают участие 14 стран: Россия, США, Япония, Канада и входят в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция (сначала в составе участников были Бразилия и Великобритания).

Управление МКС осуществляется: российским сегментом – из Центра управления космическими полетами в Королеве, американским сегментом – из Центра управления полетами имени Линдона Джонсона в Хьюстоне. Управление лабораторных модулей – европейского «Коламбус» и японского «Кибо» – контролируют Центры управления Европейского космического агентства (Оберпфаффенхофен, Германия) и Японского агентства аэрокосмических исследований (г. Цукуба). Между центрами идет постоянный обмен информацией.