Украинский комментатор работал на двух матчах одновременно

Украинский журналист Виктор Вацко рассказал о курьезном случае, произошедшем на украинском футбольном телевидении.

Об этом пишет издание Спортньюс.

«Украинский комментатор прокомментировал два футбольных матча одновременно в прямом эфире на двух разных каналах. Это Юрий Кириченко. Произошло это событие 9 октября - в 20:00 на MEGOGO был матч "Фенербахче" с "Карагюмрюком". В 20:30 на Setanta матч "Штутгарт" - "Унион Берлин". Прямая трансляция и там, и там. Выглядело это следующим образом. Там два слова сказал – пауза 30 секунд. Там два слова сказал – пауза минутка, и все такое. Такого я за всю жизнь, всю карьеру не видел и не слышал. Два матча одновременно! И гонорар на Setanta и гонорар на MEGOGO. Браво, маэстро», – сказал Вацко.