Глава Николаевского облсовета Замазеева в Конгрессе Совета Европы призвала защитить украинцев, попавших в плен к оккупантам

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева вместе с родными украинских военнопленных обратилась к международным партнерам с трибуны Конгресса Совета Европы с призывом приложить максимум усилий и защитить попавших в плен российских оккупантов украинских Героев.

Об этом говорится на странице Анны Замазеевой.

«По просьбе руководства Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными присоединилась к работе делегации семей наших защитников-военнопленных. Мы ежедневно должны напоминать всему миру о наших Героях и усиливать нашу общую позицию! Как представитель органов местного самоуправления обратилась с высокой трибуны к нашим международным партнерам в Конгрессе Совета Европы», – рассказала председатель областного совета.

Она добавила, что в настоящее время мировое сообщество должно заставить РФ соблюдать статьи Женевской Конвенции, а также Конвенции о защите прав человека.

«Весь мир должен приложить максимум усилий и защитить попавших в плен российских оккупантов украинских Героев! Ведь украинские воины сейчас защищают всю Европу и цивилизованный мир! Мы должны все вместе заставить российскую федерацию неуклюже придерживаться статей Женевской Конвенции, а также Конвенции о защите прав человека, потому что ТЫСЯЧИ жизней украинских военнопленных сейчас под угрозой! К сожалению, сегодня мы не можем говорить о применении в полной мере настоящей силы устава ООН. Мы видим полное игнорирование страной-агрессором норм Женевских конвенций. Мы не видим добросовестности со стороны многих международных организаций в исполнении своих полномочий и взятых на себя обязательств», - подчеркнула Замазеева.

Глава облсовета очертила главные призывы к местным общинам Европы:

«Именно поэтому мы, с родными наших Героев-военнопленных – мамами, женами, сестрами и дочерьми, будем продолжать доносить нашу позицию в высших органах стран Европы! Мы призываем о помощи и просим местные общины Европы: присоединиться к давлению на Россию относительно необходимости соблюдения норм Женевской конвенции об обращении с военнопленными, обеспечения безопасности, жизни и здоровья украинских находящихся в плену украинских Защитников; приобщиться к активизации действенных механизмов для защиты украинских военнопленных и привлечения как России, так и конкретных лиц к ответственности за совершенные преступления; присоединиться к созданию отдельных программ и дополнительных возможностей для лечения и реабилитации наших раненых Защитников, в том числе в своих уютных городах и городах. Это очень важно для нас!; способствовать скорейшему освобождению всех украинских военнопленных, которые входят в состав ВСУ и оказывают им помощь, но непосредственного участия в военных действиях не принимают (некомбатантов)».