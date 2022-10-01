В Николаеве художники презентовали мурал «Дерево жизни»

В Корабельном районе Николаева художники Алена Мартынова и Дмитрий Слепуха 25 октября представили мурал «Дерево жизни». Это уже третий рисунок из оберегового цикла.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

Почти три метра в высоту и около девяти метров в ширину — таковы размеры мурала «Дерево жизни». Для подготовки стены и создания рисунка было использовано около десяти литров акриловой и по полтора литра резиновой краски и пф-эмали.

«Если учесть все дни, которые были использованы для работы, то они составляют неделю с хвостиком. А так, как мы ее делали: то делали, то не делали. На прошлой неделе закончили», – говорит художник Дмитрий Слепуха.

Соавтор мурала Алена Мартынова говорит, что вдохновила на этот мурал Любовь Паранюк, у которой художники были зимой на курсах таврической росписи, и медикиня Руслана Сикаленко. Средствами помог Николай Маринов.

«Там есть цветок жизни, там есть охранник Чур, есть защитные знаки. Они направлены на то, чтобы защищать наш город, и этот район, в частности от нападающих, захватчиков», — рассказывает Алена Мартынова.

О работе художники договаривались с владельцем здания, снаряжение хранили в гараже Тамары Николаевны, которая живет неподалеку.

«Говорит, вы не против, если у вас будет изображен такой мурал? И показал мне картину. Я, как говорится, люблю все хорошее», – говорит Тамара Николаевна.

Местные жители корреспондентам Общественного рассказали, что приятно удивлены работой художников.

«Очень рад, что к нам пришла такая красота. Это вдохновляет на хорошие дела, на веру и надежду, что мы победим», — говорит Петр Юрьевич.

В планах художников создать завершающий четвертый мурал оберегового цикла в Заводском районе.