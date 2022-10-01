Водителя с буквой Z на автомобиле оштрафовали на 4 тысячи евро

Немецкий суд оштрафовал 62-летнего мужчину на 4 тысячи евро (около 150 тысяч гривен по актуальному курсу) за то, что он разместил символ Z на заднем стекле своего автомобиля.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на издание Spiegel.

Окружной суд города Гамбург признал водителя виновным в попустительстве уголовным преступлениям. Мужчина не возражал, что прикрепил к своему автомобилю белый лист бумаги формата А4 с синей буквой Z.

"По мнению суда, это означает одобрение войны в Украине, которая является захватнической войной в понимании Международного уголовного кодекса, в дополнение к демонстрации солидарности с россией", - отметил спикер окружного суда Гамбурга.

Как известно, в Украине российские оккупанты используют букву Z на своей военной технике. Также встречаются буквы V и O.