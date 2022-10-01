Капелланы теперь официально будут работать в больницах Украины

Минздрав своим приказом включил капелланов в Национальный классификатор медицинских интервенций. Духовную опеку сочли неотделимой составляющей паллиативной помощи.

Об этом пишет «Вечерний Киев».

«В условиях полномасштабной войны в Украине чрезвычайно важно ввести целостный подход к оказанию медицинской помощи, учитывающий как физические, так и психосоциальные аспекты каждого пациента», - отметили в Минздраве, отмечая, что во многих странах мира должность капеллана приравнена к должности врача и психолога , и является полноправным членом мультидисциплинарной команды больничного учреждения.

Капелланская опека распространяется не только на пациентов, а также на членов их семей и медицинских работников и другой больничный персонал.

При этом капелланские службы должны формироваться с обязательным соблюдением принципа межконфессиональности. Также капелланские услуги будут предлагаться исключительно на добровольной основе.

В прошлом году профессия «капеллан в здравоохранении» была внесена в Классификатор профессий.

Причем у Минздрава есть свои требования по образованию капелланов. Работать в сфере здравоохранения смогут те, кто получил высшее образование не ниже первого (бакалаврского) уровня по специальности «Богословие» или высшее духовное образование эквивалентного уровня, с условием до 01 января 2026 года пройти специализацию по специальности «Клиническое пастырство».

Капелланы уже официально работают в отдельных заведениях госпиталях Ивано-Франковской, Львовской и Киевской.

В украинском войске капелланы, как штатные работники, появились с 2016 года. А с 1 июля 2022 вступил в силу Закон Украины О Службе военного капелланства, регулирующий отношения в сфере реализации конституционного права на свободу мировоззрения и вероисповедания военнослужащих ВСУ.

Согласно Закону, военным капелланом может быть гражданин Украины, являющийся священником зарегистрированной в Украине религиозной организации и получивший от своей церкви мандат на капелланство.

Военные капелланы не получают оружия и боеприпасов, их не вовлекают в дежурства, наряды, проведение служебных расследований и других действий, несовместимых с их должностными обязанностями и статусом священнослужителя. Они отвечают исключительно за духовное состояние военных.