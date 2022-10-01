В Иране умер отшельник Аму Хаджи, не принимавший душ более 60 лет и куривший трубку, набитую экскрементами животных. Мужчина, которого называли « самым грязным человеком в мире » , умер в деревне Дейга в южной провинции Фарс.

Ему было 94 года, сообщает The Guardian со ссылкой на иранское государственное информагентство IRNA.

Несколько месяцев назад односельчане Аму Хаджи уговорили его помыться впервые за долгое время.

В 2014 году Аму Хаджи рассказал журналистам Tehran Times, что пережил «эмоциональные неудачи в молодости», из-за чего отказался мыться.

Мужчина жил в шлакоблоковой лачуге и не мылся с водой и мылом более 60 лет.

Хаджи ел сбитых на дороге животных, пил несвежую воду, курил трубку, наполненную экскрементами, и считал, что мытье сделает его больным.

На фотографиях видно, что тело Аму Хаджи было покрыто сажей.

У мужчины не было семьи, но односельчане пытались заботиться о нем. Несколько месяцев назад они уговорили Аму впервые умыться, а 23 октября человек умер.

После смерти Хаджи неофициальным рекордменом может стать Кайлаш Калау Сингх из Индии, который также не мылся более 30 лет.