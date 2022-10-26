Фонд Нобеля не пригласит послов россии и беларуси на церемонию вручения премии

Фонд Нобеля, присуждающий Нобелевскую премию, не пригласит официальных представителей россии и белоруссии на праздничное мероприятие в честь вручения.

Об этом говорится в заявлении организации, сообщает Радио Свобода.

Пресс-служба фонда отмечает, что на событие обычно приглашают представителей правительства Швеции, а также иностранных дипломатов.

«Фонд Нобеля приглашает послов, которые находятся в Швеции, но, учитывая вторжение России в Украину, Фонд решил не приглашать послов россии и беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме», – говорится в заявлении.

Организаторы указывают на то, что премия основана на «уважении науки, культуры, гуманизма и интернационализма».

Нобелевский комитет объявил 7 октября, что премию мира 2022 года получат украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод», а также правозащитник Олесь Беляцкий из беларуси, учредивший правозащитную группу «Весна» и российскую организацию «Мемориал». Комитет обосновал решение тем, что все они «приложили выдающиеся усилия, чтобы задокументировать военные преступления, нарушения прав человека и злоупотребление властью».

В Украине это решение вызвало замечание по поводу уместности награждения представителей трех стран во время полномасштабной войны россии против Украины, в которую вовлечена и беларусь.