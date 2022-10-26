В октябре из временно оккупированных и недавно освобожденных территорий эвакуировали 18 тысяч человек

В октябре из опасных районов – временно захваченных россиянами и только что освобожденных территорий - эвакуировались около 18 тысяч украинцев.

Об этом Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает в Telegram.

«Темпы эвакуации накануне зимы остаются высокими. Каждый день в более безопасные регионы Центральной и Западной Украины выезжает около тысячи граждан», – говорится в сообщении.

В частности, продолжается обязательная эвакуация из Донецкой области.

«Только за прошлый месяц с Донетчины в более безопасные регионы Украины выехало более 5 тысяч человек, из которых более 700 детей и более 500 человек с инвалидностью. Всего с Донетчины эвакуировалось около 1,1 миллиона мирных граждан, среди которых более 131 тысячи детей и более 24 тысяч человек с инвалидностью», - отметили в Минреинтеграции.

Напомним, оккупанты усилили ограничения по эвакуации с временно захваченных территорий.