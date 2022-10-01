В городе Литомержице на севере Чехии неизвестные разрисовали часть памятника солдату Красной армии.

Об этом сообщают местные СМИ.

Пьедестал памятника разрисовали так, что он напоминает стиральную машину. А на статую нанесена полоса красной краски.

Мэр города Радек Леви заявил, что коммунальные службы города удалят краску и установят на статуе табличку, чтобы было понятно, в каком историческом контексте и в честь кого установлен памятник.

«Чем разукрасили памятник, будут выяснять технические службы города. В соответствии с этим будет выбран соответствующий метод выведения ( краски ), который также не нанесет вреда статуе», – сказал он.

Памятник Красной Армии был построен в Литомержице в 1975 году. В 2011 году обсуждался вопрос о его демонтаже в связи с реконструкцией местности. Городские власти тогда заявили, что статуя должна оставаться на основании международного соглашения между Чехией и россией.

В настоящее время после начала полномасштабного вторжения россии в Украину вопрос демонтажа памятников в честь Красной армии продолжает обсуждаться и в других городах Чехии.

Напомним, еще в марте российские военные получили указание от руководства перейти на самообеспеченность. Таким образом, в россии легализовали мародерство из-за проблем с логистикой.