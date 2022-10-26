Сотрудники «Николаевгаза» восстановили газовые сети для более чем 600 потребителей

Работники АО «Николаевгаз» восстановили газовые сети для более чем 600 потребителей.

Об этом сообщают на сайте компании.

Николаевская область с первых дней войны находится под постоянными вражескими обстрелами. Статистика говорит о том, что Николаев в тройке городов Украины, по которым нанесено наибольшее количество ударов россиян. Действия российских оккупантов разрушают нашу инфраструктуру, уносят жизнь мирных граждан, но мы верим в Победу и уверены, что мы все отстроим.

«Несмотря на многочисленные обстрелы и разрушения, компания АО «Николаевгаз» работает в усиленном режиме. Из более чем 350 тысяч клиентов компании сейчас без газоснабжения около 7000 потребителей», - пишут в компании.

Бригады работают над восстановлением услуг, но в области есть оккупированные районы области и районы на линии столкновения, на которые не допускают специалистов для осмотра сетей и ремонта. Предстоит сложный путь разминирования территорий и работ по замене оборудования и сетей.

«Несмотря на все проблемы специалистам компании удалось восстановить распределение газа более чем для 600 потребителей. Выполнен ремонт шкафного газорегирующего пункта и замена разрушенных обстрелами сетей», - отметили на сайте.

Напомним, АО «Николаевгаз» реализовало важный проект для жителей одной из общин Николаевской области. Газовики заменили три ШГРП и произвели секционирование газовых сетей населенного пункта. В условиях постоянных обстрелов это критически важно для стабильного предоставления услуг клиентам компании.