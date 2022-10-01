В Иране убили офицера КСИР и одного из командиров «Басидж» – по данным СМИ эти люди отвечали за поставку «шахедов» рф

Полковник Корпуса стражей Исламской революции и один из командиров организации «Басидж» были убит, 25 октября, днем в городе Захедан, столице иранского Белуджистана на юго-востоке страны.

Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

Офицер КСИР, полковник Молашахи был убит в машине, где сидел рядом с одним из командиров организации «Басидж» Джавадом Киха. Это подразделение мобильных «янычар» режима обвиняют в жестоком подавлении антиправительственных выступлений в Иране в последние полтора десятка лет.

По некоторым данным, эти же люди, в том числе, отвечали за поставку иранских дронов-камикадзе российской федерации.

Напомним, президент Израиля Ицхак Герцог представит президенту США Джо Байдену разведывательные данные, доказывающие, что Россия разместила в Украине иранские беспилотники-камикадзе во время своего визита в Вашингтон во вторник и среду.