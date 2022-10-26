Еврокомиссия призывает правительства государств и бизнес поддержать энергетический сектор Украины

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон во вторник призвала правительства и частные компании Европейского Союза пожертвовать больше денег на оборудование для энергетического сектора Украины.

Об этом она сказала по итогам встречи министров энергетики стран ЕС в Люксембурге, передает «Энергоатом».

«Последние ракетные обстрелы россией Украины были направлены против энергетической инфраструктуры и повлекли за собой значительные разрушения. 30% украинского оборудования, как трансформаторы, предохранители и линии электропередач, были уничтожены, что привело к массовым отключениям электроэнергии», – сказала Симсон.

По ее словам, ЕС крайне необходимо быстро отреагировать с тем, чтобы поврежденная инфраструктура в Украине была заменена.

«На кону защита и благополучие тысяч и десятков тысяч домохозяйств, людей из уязвимых групп населения, детей и пожилых людей на фоне приближающейся зимы», – добавила еврокомиссар.

Симсон напомнила, что при ее комиссариате был создан фонд поддержки энергосистемы Украины, собравший 20,5 миллиона евро, «и сейчас нам, очевидно, нужно больше». Еще более 10 миллионов евро помощи предоставили частные компании, которых еврокомиссар также призвала увеличить помощь.

Напомним, в «Укрэнерго» заявили, что недостаток электроэнергии никак не повлияет на Европу.