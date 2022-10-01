В ОП пообещали сделать более «понятный» график веерных отключений

В ближайшее время в Украине появится более «понятный» график веерных отключений электроэнергии.

Об этом сообщает в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Работаем над усовершенствованием графика отключения электроэнергии. Такой график должен стать более понятным для потребителей, главное создавать меньше дискомфорта, насколько это возможно при сегодняшних обстоятельствах», - отметил он.

По его словам, особое внимание будет уделено потребностям критической инфраструктуры и обороны.

Напомним, глава «Укрэнерго» рассказал, возможно ли, что украинцы неделями будут без света.