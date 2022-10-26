В Николаевской области с началом осени вырос уровень заболеваемости COVID-19

С наступлением холодной погоды по сравнению с летним периодом количество заболеваний коронавирусом в Николаевской области возросло. Однако в течение последней недели заметна тенденция к спаду инфицирований, ведь новых заболеваний меньше, чем было еще в середине месяца.

Об этом рассказала депутат Николаевского облсовета от партии «Слуга Народа» Ирина Шабильянова.

Она пояснила, что на прошлой неделе количество новых заболеваний в области было почти на 4% больше, чем сейчас. По ее словам, на сегодняшний день медицинские учреждения области и областного центра в частности полностью справляются с нагрузкой, даже несмотря на уменьшение количества медиков из-за военных действий на территории области.

«Все медучреждения, которые могут работать и получили пакет от Национальной службы здоровья Украины для лечения больных коронавирусом, полностью обеспечены необходимыми лекарствами и оборудованием», – подчеркнула депутат.

Ирина Шабильянова также напомнила, что для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни, в осенне-зимний период нужно соблюдать противоэпидемические мероприятия, пройти полный курс вакцинации и при необходимости сделать бустерную прививку.

«Сделать это можно в любом пункте вакцинации, и на сегодняшний день в Николаевской области все они обеспечены двумя вакцинами – CoronaVac и Pfizer», – отметила представительница партии «Слуга Народа».

Напомним, как за неделю на Николаевщине более 400 человек заболели коронавирусом.