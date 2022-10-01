«Наши дома»: Прошел очередной обмен военнопленными, в Украину вернулись 10 воинов

В Украину вернулись 10 военнопленных, среди которых один офицер и 9 сержантов и рядовых.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

«Наши дома. Провели очередной обмен пленными. Удалось вернуть домой 10 украинских военнослужащих. Среди них один офицер и 9 рядовых и сержантов», - написал Ермак.

Также было передано тело американского добровольца, ветерана армии США Джошуа Алана Джонса, воевавшего за Украину и погибшего в бою с оккупантами.

«Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Продолжаем работать, пока не вернем домой всех наших», - добавил Ермак.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк допустил обмен с россией задержанного президента предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуславева на украинских военнопленных.