«Наши дома»: Прошел очередной обмен военнопленными, в Украину вернулись 10 воинов

В Украину вернулись 10 военнопленных, среди которых один офицер и 9 сержантов и рядовых.
Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
«Наши дома. Провели очередной обмен пленными. Удалось вернуть домой 10 украинских военнослужащих. Среди них один офицер и 9 рядовых и сержантов», - написал Ермак.
Также было передано тело американского добровольца, ветерана армии США Джошуа Алана Джонса, воевавшего за Украину и погибшего в бою с оккупантами.
«Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Продолжаем работать, пока не вернем домой всех наших», - добавил Ермак.
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк допустил обмен с россией задержанного президента предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуславева на украинских военнопленных.