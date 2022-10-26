В Николаеве и области продолжат «стабилизационные» отключения электроэнергии

В Николаеве и области продолжат вынужденные стабилизационные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в "Николаевоблэнерго".

Отключения в Николаевской области стартовали 25 октября – для стабилизации энергосистемы временно отключили все 10 групп потребителей (Николаев в эти группы почти не входит – НН). Кроме того, аварийное отключение части населения имело место как в Николаеве, так и в районах.

“Заранее известна лишь очередность отключения, но наверняка сообщить точное время оператор систем распределения не может – диспетчер АО «Николаевоблэнерго», в случае возникновения дефицита мощности в энергосистеме, для предотвращения аварийной ситуации получает команду от диспетчера высшего оперативного уровня НЭК «Укрэнерго» минут до отключения”, - говорится в сообщении.

В " Николаевводоканале " предупредили, что в случае отключения электроэнергии прекратится и водоснабжение. Поэтому необходимо иметь запас технической и питьевой воды.