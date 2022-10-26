В Китае начали использовать ингаляционную COVID-вакцину

В китайском городе Шанхае впервые в мире стали использовать ингаляционную вакцину против коронавируса.

Об этом сообщает АР.

Пероральная вакцина в КНР предлагается бесплатно – как бустерная доза для вакцинированных.

Ученые надеются, что такие «безигольные» вакцины сделают прививку более доступной в странах со слабой системой здравоохранения, поскольку их легче вводить. Это также поможет убедить людей, которые боятся уколов, вакцинироваться.

На средину октября 90% китайцев были полностью вакцинированы, а 57% получили бустерную дозу.

На опубликованном видео показано, как в общественном медицинском центре люди вставляют в рот короткую насадку полупрозрачной белой чашки. В сопроводительном тексте отмечалось, что после медленного вдоха люди задерживают дыхание на пять секунд, а вся процедура завершается за 20 секунд.

Эффективность безигольных вакцин до конца не изучена. Китайские регуляторы одобрили ингаляционную вакцину как ревакцинацию после того, как исследования показали, что она вызвала реакцию иммунной системы у людей, уже получивших две прививки другой китайской вакциной.

Напомним, компания Moderna не захотела раскрыть Китаю технологии своей вакцины от коронавируса.