Властям рф становится сложнее изолировать российское общество от последствий войны, - британская разведка

Более активное привлечение региональных чиновников в систему нацбезопасности России направлено на то, чтобы отвлечь внимание критики общественности от центрального руководства.

Об этом говорится в ежедневном обзоре британской разведки.

В сообщении напомнили, что 24 октября российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин будет координировать «разработку мер безопасности» в регионах россии.

Это последовало за указом Владимира путина, который ввел новый режим уровней боевой готовности.

«Эта мера, вероятно, приведет к более тесной интеграции региональных губернаторов в систему национальной безопасности россии. Это еще одна мера, направленная на организацию общества, которое продолжает находиться под давлением войны, развязанной россией против Украины», - говорится в обзоре.

По мнению разведки, более активное привлечение региональных чиновников, вероятно, по крайней мере частично направлено на то, чтобы отвлечь критику общественности от национального руководства.

«кремль применял подобный подход во время кризиса COVID-19. Однако, вероятно, кремлю будет сложнее изолировать российское общество от последствий «специальной военной операции» в Украине», - говорится в обзоре.

Ранее сообщалось, что рф пытается завербовать бывших афганских коммандос.