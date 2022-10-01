Израиль не может поставлять в Украину определенные системы ПВО, президент объяснил почему

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна не может поставлять в Украину определенные системы противовоздушной обороны из-за существующих ограничений при этом Иерусалим заявил о готовности передать нелетальное вооружение.

Об этом сообщает CNN.

По словам Герцога, у некоторого израильского вооружения нет экспортной версии. Кроме того, Израиль опасается, что оно может попасть в руки врагов. Однако Герцог отметил, что страна помогает Украине, где может.

«Есть вещи, которые мы не хотим, чтобы они попали в руки наших врагов. Есть секреты, которые мы не можем раскрыть. Но везде, где мы можем помочь, мы пытаемся помочь», — заявил он.

Израильский президент также возразил против критики позиции его страны в отношении поставок вооружения. Он отметил, что США и Европа отказались предоставить Украине некоторую военную технику.

Он также добавил, что Иерусалим анализирует ситуация с использованием россией иранских беспилотников на войне с Украиной.

Напомним, как министр обороны Израиля заявил, что его страна не продает Украине оружие, но может помочь «умными» системами предупреждения.