Россия направляет мобилизованных в оккупированный Херсон

В временно оккупированный Херсон оккупанты завозят недавно мобилизованных россиян. Захватчики готовятся к уличным боям.

Как сообщает ГУР, об этом рассказал генерал-майор Кирилл Буданов в комментарии CNN.

«россия усиливает Херсон новобранцами, которые недавно мобилизовались. Вероятно, их используют как пушечное мясо», – сказал Буданов.

Начальник ГУР МО Украины отметил, что в то же время страна-агрессор вывозит своих марионеток из города и близлежащих районов.

«Отвод оккупационных войск ускорится, когда Украина возьмет под свой артиллерийский контроль дамбу Новой Каховки», - добавил он.

Напомним, что ранее оккупанты начали «мобилизацию» в Херсоне и Бердянске.