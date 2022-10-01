В Польше в прямом эфире снесли четыре памятника «Благодарность Красной Армии»

Утром 27 октября одновременно в трех польских населенных пунктах – городах Глубчице, Бычина, Боболице и селе Мокре – состоялся демонтаж четырех памятников, посвященных Красной Армии.

Об этом сообщил Институт национальной памяти Польши, который также вел прямую трансляцию сноса.

В Глубчице на брифинге для прессы присутствовал президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий. В этом городе демонтировали памятник «Благодарность Красной Армии», который был установлен в 1945 году в городском парке.

«Символ системы, которая рука об руку с (лидером нацистской Германии) Адольфом Гитлером начала Вторую мировую войну, а значит, и самый трагический конфликт в мировой истории. Символ системы, вассализованной после 1945 года, которая колонизировала пол-Европы, включая нашу страну, Польшу, в которой она продолжала убивать польских героев в пыточных, лесах и улицах. Символ системы, которая убивала польских рабочих и активистов антикоммунистической оппозиции в различных регионах Польши в 1970-х и 1980-х годах. И, наконец, символ той системы, которая еще парит в своем духе в сегодняшней Российской Федерации, которая ответственна за гибель современных украинцев в XXI веке», – сказал он.

В Бычине снесли памятник «Благодарность Красной Армии», установленный в 1945 году у Президиума городского национального совета. Он был посвящен памяти 38 красноармейцев 1-го Украинского фронта, погибших в боях за город в январе 1945 года. В 1950-х годах была проведена эксгумация и перенесены останки красноармейцев на другие кладбища, но памятник остался.

Памятник в Боболице был установлен в 1945 году советскими солдатами и имел мемориальную доску с надписью на русском языке: «Вечная слава нашим героям, погибшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины в 1945 году». Памятник был установлен на шести могилах красноармейцев, останки которых были эксгумированы в 1952 году и перенесены на кладбище в Кошалине.

В селе Мокре был демонтирован памятник воинам Красной Армии, который находился на опушке леса у дороги в Сташувском лесничестве. На монументальном каменном монументе в виде портала была прикреплена памятная доска с надписью: «Польша осталась, а нацизм побежден. Слава непобедимой Советской Армии».

Напомним, как в Чехии к памятнику солдату Красной армии дорисовали краденую стиральную машину.