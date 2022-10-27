Украинцы добровольно снизили потребление электроэнергии на 5 и более процентов

Глава Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус сообщил, что украинцы откликнулись на призывы властей и уменьшили потребление электроэнергии как минимум на 5%.

Об этом он заявил в эфире телемарафона «Единые новости».

Андрей Герус отметил, что украинцы в большинстве своем отзываются и экономят электроэнергию добровольно.

— Потому что, если говорить о масштабе всей страны, то экономия 5% и более – довольно существенно. Это позволяет энергетикам работать на каких-то объектах, не задействованных, чтобы быстрее их отремонтировать. Если все будет так, как сейчас, то уже на следующей неделе мы сможем отойти или минимизировать отключение электроэнергии. Сейчас работа идет над тем, чтобы отключения продолжались не четыре-пять часов, а полтора-два часа, не больше. Ремонтные работы сейчас продолжаются, чтобы в будущем мы вообще отошли от ограничения потребления и в режиме добровольной экономии могли в дальнейшем потреблять электроэнергию во все часы в сутки, – сказал Андрей Герус.

Напомним, в ОП пообещали сделать более «понятный» график веерных отключений.

