Оккупант рассказал о потерях, невозможности сбежать с позиций и ужасном питании: «У кого денег нет - тот пшеницу с поля жрет просушенную»

Оккупант в телефоном разговоре рассказал о больших потерях, условиях жизни на фронте, и поддельных документах военнослужащих, согласно которым они все еще на учениях на территории России. Военный также поделился ситуацией с пополнением в виде заключенных (ПИК) Вагнер").

Об этом свидетельствует перехват, опубликованной ГУР.

- Ребята звонили в вот этот ваш комитет конченый. Нас, говорит, в этом, в Украине нет. Представляешь? Мы на обучении...

- Ого. Ну блин, мы знаем. Мы уже во все инстанции писали, всем вообще все равно.

- Трупов вы тоже не дождались. Их вряд-ли пришлют в ближайшее время. А их полно: и в Лебедянских, и в Липецких.

- Обалдеть. И че вас? Ну там оставят? Никуда, нет? Может в част, у вас там не меняют, ничего?

- Ничего. Нас отодвинули на 2 линию, где-то впереди стреляют, а сзади тут пока окопах. Жрем, спим. Но мы..

- Игорек звонил, говорил у вас там кушать нечего.

- Нечего, согласен. Вообще нет ед. У кого денег нет - тот бл*ть пшеницу с поля жрет просушенную.

- Кошмар. А вас возят что-то покупать?

- Ну да, нас в город возят за водой. И кто посмышленей - в магазин попадает.

- А ты в это число входишь?

- Конечно. У нас бич-пакеты. Молоко пьем, иногда. Мы не голодные.

- Хорошо.

- Куртку себе нашел. Бушлат-то я про*бал, когда вышибли.

- К тебе Леха заходил. Привет передавал, этот рыжий.

- Куртку роснефть нашел в крови. Но теплая.

- Какой кошмар вообще. Просто...

На вопрос девушки, не собираются ли военные меняться позициями, оккупант ответил разговоры об этом проходили, но возможности уйти не будет.

- Нас только вперед.

- Да ты что.

- И у нас зэков привезли сегодня. С тюрьмы, ну их куда-то завезли вперед-вперед. А мы сидим как заградотряд бл*ть. Если кто назад побежит - замочим.

- Какой-то кошмар.

- А у нас так, поставлена... то есть мы сидим вторые, охраняем первых. Сзади нас еще линия. Туда тоже не вернешься. То есть убежать нереально, свои пристрелят. Ну днем можно еще, а ночью точно. Ночью разбираться никто не будет. Если кто-то идет - его надо замочить. Но по сравнению с тем, что было, мы сейчас вообще нах*й отдыхаем. Там бл*ть, кроме минометов мы там ничего не видели... Артиллерией по нам били, били и били. Ребята даже в людей успели пострелять некоторые.

- Это ужас какой-то. Это просто какой-то кошмар. Ну а мы тут блин, мы писали уже всем. Я не знаю, звонили тоже всем. Я не знаю уже че делать. Игорек вон тоже ему мама сумку хочет собрать с вещами, он говорит, куда ее везти, нас нету.

- Да хоть бы вас вернули бы. Куда-нибудь в другую сторону. Почему, почему те на обучении, а вы там?

- Ну там и мы, по информации мы на обучении.

- По какой информации? У кого есть такая информация?

- Ну у кого? У министерства.

- А по факту-то?

- Ну да.

Напомним, как в ранее опубликованном перехвате оккупант рассказал о мобилизации и активных перестрелках с ВСУ.