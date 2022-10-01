В Николаеве произошел скандал с раздачей «президентской» гуманитарки – в мэрии заявили, что ажиотаж устроил провокатор, им займется полиция

В четверг, 27 октября, жители Николаева вызвали полицию в пункт выдачи «президентской» гуманитарной помощи из-за того, что коробки с продуктами неожиданно закончились и их отказались обслуживать.

Об этом сообщил житель Николаева Виталий Матвеев в Facebook-группе «Водопой».

Виталий Матвеев отметил, что в разговоре с чиновницей Оксаной Маренко, ему было сказано, что выдача продуктовых наборов для жителей Водопоя будет производиться ежедневно с 9:00 до 16:00, однако на деле вышло по другому, и раздача начиналась позже, якобы из-за опоздания сотрудников, которые выдавали помощь.

Кроме этого он указал на еще несколько проблем, в частности:

- что выдачу наборов организовали лишь в школе №26, из-за чего жители Водопоя вынуждены ехать за гуманитарной помощью через полгорода с пересадками и простаивать по несколько часов в очереди во время воздушных тревог;

- выдача происходила неорганизовано и медленно, коробки якобы не были сформированы, и все организовывали два человека - одна сотрудника выдавала наборы, вторая - вносила данные в электронную систему.

Также он упрекнул чиновниц в том, что они «всех людей согнали в общую очередь (кто пришел за социальным хлебом, на регистрацию и получение «президентских пайков», те кто по талонам и свои вне очереди по спец талонам, так сказать столкнув людей целенаправленно лбами, чтобы они ругались», а потом людям объявили, что наборы и вовсе закончились.

«Сегодня во вторник сотрудница администрации Маренко Оксана обманула очередь, поставив перед фактом, что программа уже работает с 10:00 хотя это ложь и сделано, только чтобы не выдавать пайки людям с 9:00! А после начала в наглую вне общей очереди тупо принимать своих по талонам и блатных с паспортами (родственников чиновников, руководство КП и своих), вот такие двойные стандарты для одних ничего, а своим в не очереди все! Вся элита приезжает на иномарках и ломятся вне очереди с пачками паспортов и довольными лицами расталкивая людей с очереди вот это социальная справедливость от власти! Такими целенаправленными провокациями и несправедливостью Маренко Оксаны, люди с общей очереди были доведены до предела и начались потасовки с толпами хитро сделанных, которые лезли под покровительством вне очереди с пачками паспортов получать за себя и того парня! Чтобы остановить этот произвол чиновников и начали фиксировать все происходящие махинации чиновников на мобильные телефоны! После чиновники администрации выбежали и начали угрожать горожанам с очереди, если те не остановят фото и видео фиксацию, то они вообще не будут давать общей очереди ничего!» - возмутился Матвеев.

Первый вице-мэр Виталий Луков в комментарии «Преступности.НЕТ» отметил, что причиной сложившегося конфликт послужил сам Виталий Матвеев, который самостоятельно расклеил свои объявления в микрорайоне Водопой, и тем самым созвал их всех в учреждение, где выдавались продуктовые наборы, хотя сейчас не их очередь.

— Вышло так, что этот Матвеев с лета пишет, где его паек. Честно, это тварь, его нужно судить по провокациям, которые он делает. Он приехал поднял скандал: «Дайте мне паек», потому что где-то услышал, что где-то выдают. Хотя по адресу проживания он не попадает в эту очередь. Ему скандала мало, он оклеил Водопой объявлениями, что там выдают пайки и народ повалил, а остановить людей очень сложно, они же прочитали на заборе. Таким образом, получилось, что он искусственно создал этот ажиотаж. А дальше пошло-поехало, и вышла такая история. Это злонамеренные действия Матвеева. Мною предоставлено поручение, чтобы Ингульская администрация подала заявление на него как на провокатора. Пусть им занимаются правоохранительные органы, - заявил он.

Луков добавил, что чиновники проработают возможность того, чтобы раздачу наборов осуществляли больше людей, чтобы это было более оперативно, однако отметил, что раньше таких проблемных моментов не возникало, к тому же в администрации не могли предположить, что придут люди из другого микрорайона без очереди.

Также первый заместитель городского головы объяснил систему распределения, выдачи и закупки этих наборов. По его словам, в марте Кабмин принял постановление и поручил Министерству финансов сформировать пайки за государственные средства. Закупку продуктов проводят через «Укрзалізницю». Объектом, который обеспечивает прифронтовые районы Николаевской области продуктовыми наборами, выбрала Одесская военная администрация. Потом «Укрзалізниця» передает продукты одесскому КП и то уже либо частные логистические структуры.

Горвласть Николаева весной подала заявку на 160 тысяч человек, сейчас их количество на уровне государства уменьшено до 110 тысяч. Накануне первых поставок, мэр Николаева поручил разработать определенный порядок выдачи и исполком его утвердил.

— Было утверждено, что продуктовые наборы будут раздаваться районными администрациями, создана электронная система реестра, куда вносятся те, кто уже получил набор по идентификационному номеру, созданы пункты, где обучены люди. Определились также, что будем раздавать по 5 тысяч наборов по каждому району, начиная с Корабельного, потому что он пострадал больше всего от тварей (россии, - ПН), затем 5 тысяч Ингульский, 5 тысяч Центральный и 5 тысяч Заводской, а затем снова по кругу. Тем более наборы поступают не постоянно, поэтому сделали хоть какую-нибудь системность. В Корабельном районе прошло все более или менее тихо, Кульбакино – это отдельный микрорайон, там есть хороший человек, адекватный в доме культуры и он постепенно издавал эти наборы, расписал четко по улицам, кто и когда приходит. Затем выдавали в Балабановке и таким образом 5 тысяч наборов издали. Но остались остатки около 2 тонн молока, - рассказал чиновник.

Потом раздачу начали практически одновременно в Центральном и Ингульском районе. В Центральный район наборы поступили уже укомплектованные, однако между людьми все равно возникали конфликты, николаевцы вызывали полицию, потому что кто-то не успел получить свой набор. На Ингульский район продукты пришли все в разных пакет и работникам бюджетной сферы пришлось самостоятельно укомплектовывать наборы, в ходе чего выяснилось, что на тысячу наборов не хватает чая, их потом доукомплектуют.

— Осталось 4 тысячи ящиков, из них около 2 тысяч раздали на крупные предприятия в районе, чтобы они организовали раздачу у себя по процедуре и было быстрее. Остальные выдавались в школе, на ограждении школы написали график и улицы, жители которых могут получить пайки. Эту школу выбрали из-за того, что там есть специалисты, имеющие доступ к электронной системе, они ответственны, к тому же территория учреждения позволяет разместить такое количество коробок и упаковать их, - пояснил Виталий Луков.

Чиновник добавил, что из-за случившегося он провел еще одну встречу с главами районов и настоял, чтобы выдача наборов осуществлялась по существующим микрорайонам, например, завезти определенное количество наборов в Матвеевку, потом в Ракетное урочище, Терновку и тогда все жители получат наборы и останутся довольны.

В тоже время, Виталий Луков считает, что правительство не до конца продумало эту социальную программу, потому что нет конкретного перечня людей, которые подпадают под получение гуманитарной помощи, ведь есть те, кто нуждается больше, потому что остался без работы или находится в трудном материальном положении, а есть те, кто просто «хочет получить на халяву». Также Виталий Луков отметил, что такие программы нужнее общинам, которые освобождают ВСУ, чтобы показать людям, что государство переживает за своих людей и помогает им.

— Возможно в марте правительство не понимало, какие будут к нам гуманитарные потоки и решило выделить эти средства, я очень надеюсь, что там все честно закупается. Сейчас есть мощные продуктовые потоки от организаций в Николаев – ООН, например, поэтому покупать за бюджетные средства еду, когда не хватает на армию или еще что-то, я считаю, нецелесообразно. Нам нужно помогать массово и мощно там, где мы деоккупируем общины, чтобы люди видели, что у нас нормальное государство, которое переживает за людей. А в Николаеве, да, стреляют, но в магазинах все есть, зарплата есть, пенсии есть, коммуналка не подорожала, социальные выплаты есть, пайки раздают, поэтому выдавать еще отдельно на каждого человека из государственных средств выдавать пайки, ну можно и без этого, или хотя бы на семью в целом. Поэтому надеюсь, что это решение скорректируют, потому что там нет конкретных критериев, кому раздавать. Я знаю ситуации, когда люди выехали из Кульбакино в другие районы города или вообще в область, потому что там действительно страшно, но услышав, что можно получить паек, брали такси и приезжали. Взять стоимость такси и продуктового набора это нерационально, разве так должно быть? Но некоторые хотят на халяву, - резюмировал он.

Напомним, как в июне николаевцам начали выдавать продуктовые наборы, закупленные за государственные средства – сначала их получат жители Кульбакиного.