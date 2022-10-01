В центральной Украине значительно ограничат энергоснабжение, отключения превысят 4 часа

Из-за произошедших ночью российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях значительно ограничат энергоснабжение.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

– Ночью было попадание в энергетический объект в одной из областей. Поэтому у нас большой дефицит в центральном регионе, в центральном узле. Это касается прежде всего Киева, Киевской области, а также Житомирской, Черкасской и Черниговской областей, - отметил он.

По словам Тимошенко, из-за атак врага утвержденные ранее графики отключения электроэнергии в этих областях не будут соблюдены, а продолжительность отключений может превышать 4 часа. Энергетики работают над преодолением последствий повреждений. Сегодняшний день будет с экстренными отключениями электроэнергии.

- Мы делаем все возможное, многие шаги предпринимаются для того, чтобы Киев и другие города были со светом, но нужно в целом минимизировать использование электроэнергии. Это касается не только бытовых потребителей – я обращаюсь и к коммерческим предприятиям, - подчеркнул он.

Киевский метрополитен будет работать в обычном режиме, а троллейбусы на большинстве маршрутов уже заменены на автобусы для экономии электроэнергии.