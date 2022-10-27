Оккупант рассказал об отступлении российских военных и обстрелах ВСУ

Российский военнослужащий, который сейчас находится на Донецком направлении рассказывает об отступлении военных «второй армии мира» и слаженной работе ВСУ.

Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.

- Зайка, что у вас вчера случилось? В смысле, как вы вышли с этой ситуации?

- Бл*, уносили ноги так нах*й, все, что успели схватили, бл*. Вот и уходили. Кроме лишь бл*ть пацанов жалко, с*ка не повезло, бл* п*здец короче. Ну просто в окружение попали и начали они со всего чего можно х*ячить: и артиллерия, и танки-х*янки - все подряд нах*й. Ну кому-то нет.

- Вы идете? Дальше уходите?

- Уходим, да.

- Ну а вы ближе к нам идете или еще дальше?

- Да-да, не дальше куда-то, а смысл идти?

- Нет, там жизни нет, как говориться. Если б мы там остались ночевать - все п*зда. Сегодня б уже на связь никто не вышел.

- А сколько вас человек осталось?

- Бл*ть из 90-80 наверное.

- П*здец.

- Это за час

- Это п*здец.

- П*здец, да. Командование все вчера тоже посекло, бл*ть, п*зда короче.

- Вы вчера быстренько собрались и с*ъебались просто?

- У*бывали так нах*й, что, ну там просто, я говорю, ы бы ноги... Я не уверен, что мы бы до ночи вообще дожили вчера.

- Бл*, я вообще не понимаю, как они узнали, что вы там?

- Так все друг друга знают где кто находится, просто у них хорошо, слажено работают все нах*й. А у нас п*дорасы нах*й техники-х*ехники стояли бл*ть как долбо*бы. Ждали вот этой х*йни бл*ть. П*зда короче.