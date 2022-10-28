Более 70% украинцев испытывают стресс, в основном из-за войны, - исследование

Более половины украинцев оценивают свое психологическое состояние как среднее, более 70% испытывают стресс и нервозность, самая главная причина – российская агрессия.

Об этом рассказала представительница Gradus Research Анна Ильенко, пишет Укринформ.

Результаты исследования будут использованы при работе над Национальной программой психического здоровья и психосоциальной поддержки, создание которой инициировала первая леди Елена Зеленская.

– 71% опрошенных декларируют, что они в последнее время испытывали стресс или нервозность. Две трети населения переживают стресс и даже могут об этом сказать, – отметила Ильенко.

Среди опрошенных две группы больше всего испытывают стресс: женщины и возрастная группа 25-34 года. Самой главной причиной стресса и нервозности 72% респондентов назвали полномасштабную войну россии против Украины. Кроме того, среди причин финансовые сложности указали 44% опрошенных, социально-политическую ситуацию в стране – 30%, состояние собственного здоровья – 25%, безработицу – 25%.

Среди аспектов войны, вызывающих сильную нервозность и стресс, респонденты назвали безопасность близких (63%), потерю источника дохода (42%), риск потери имущества (37%), риск умереть во время боевых действий (37%), разлуку с родными – 32%. Что касается эмоций: напряженность испытывают 42% украинцев, усталость – 41%, впрочем на таком же уровне надежда – 41%.

Исследование Gradus Research прошло в сентябре 2022 года онлайн через мобильное приложение. Опрос проводился среди жителей городов с населением от 50 тысяч, в возрасте от 18 до 60 лет. Количество результативных интервью – 2100.