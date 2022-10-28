Оккупант рассказал о подготовке к наступлению на Донетчине и больших потерях армии: «Каждый день по 20-30 человек»

Российский военнослужащий, который сейчас находится на Донецком направлении, рассказывает о подготовке к наступлению и потерях.
Об этом свидетельствует перехват, опубликованный ГУР.
-Скоро в наступление пойдем. Мы находимся сейчас село Троицкое, запомнила?
- Какое, какое, Троицкое?
- Да, будем брать его, никак уже месяц не можем взять.
- Ага.
- А там все дороги наши. Как мы сейчас он и танки-х*янки все подтягиваем, бл*ть. Дох*я убитых, раненых дох*я, каждый день по 20-30 человек.
- Ох*реть можно.
Напомним, что в ранее опубликованном перехвате оккупант рассказал о вероятном наступлении ВСУ на Херсонщине: «Будем отступать, если успеем, а если нет то всем хана».