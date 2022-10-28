ISW: путин не отступает от идеи уничтожить украинское государство и считает, что его создала россия

Президент россии Владимир путин продолжает отвергать идею украинского суверенитета, что несовместимо с переговорами между РФ и Украиной, и преследует цель уничтожить украинское государство.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

На пленарной сессии XIX заседания международного дискуссионного клуба путин заявил, что «единственной реальной гарантией украинского суверенитета» может быть только россия, которая «создала» Украину. Его заявления исключают юридический факт, что рф признала суверенитет Украины и что украинский народ существует как отдельная нация, считают аналитики.

Увековечение Путиным нарратива о том, что «Украина и россия являются единым народом, разделенным на разные государства произвольными историческими обстоятельствами», свидетельствует о его неизменной цели уничтожить украинское государство и стереть понятие украинского народа.

Напомним, что ранее путин заявил, что «не видит смысла» в ядерном ударе по Украине.