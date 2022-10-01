Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter, - СМИ

Американский миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск закрыл сделку по приобретению социальной сети Twitter за 44 млрд долларов и возглавил компанию.

Об этом сообщает Financial Times.

Поскольку управление соцсетью перешло к Маску, генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули руководство компании. Также были уволены глава отдела по правовым вопросам, политике и безопасности Twitter, и главный юрисконсульт Шон Эджетт.

«Мне сообщили, что бывший генеральный директор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру и не вернутся, поскольку начинается эра Маска», - написал, в свою очередь, корреспондент CNBC Дэвид Фейбер.

Позже Илон Маск опубликовал твит, де-факто подтверждающий покупку им компании.

«Птица на свободе», - написал он.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Напомним, что ранее Маск заявил, что рф пытается помешать работе Starlink, и опять упомянул опасность ядерной войны. Позже он добавил, что Starlink продолжит непрерывную работу в Украине.