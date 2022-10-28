«Николаевоблтеплоэнерго» открыло в Николаеве три новых пункта для набора очищенной воды

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» сообщило об открытии трех дополнительных пунктов, где жители Николаева могут набрать очищенную воду.
Об этом говорится в сообщении предприятия.
«Николаевцы, ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» продолжает обустройство скважин и установку модульных станций очистки воды», - сообщили на ОКП.
На сегодня есть три новых адреса, где можно ежедневно с 06:30 до 20:30 часов набрать воду:
– пер. Полярный, 2-к;
– ул. Генерала Карпенко, 51-а;
– ул. Ноябрьская, 1-к.
Полный список адресов выдачи очищенной воды по ссылке .