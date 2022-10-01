В ООН надеются на продолжение работы «зернового коридора» и включение в него порта в Николаеве

Заместитель генсека ООН по вопросам помощи Мартин Гриффитс заявил, что относительно оптимистично настроен по продолжению «зернового соглашения» со второй половины ноября. Также он надеется на включение в программу порта в Николаеве.

Об этом сообщает Reuters.

В начале октября Гриффитс посетил Москву вместе с чиновником ООН по вопросам торговли Ребеккой Гринспен для обсуждения с российскими официальными лицами соглашения, которое также направлено на облегчение экспорта российского зерна и удобрений на мировые рынки.

– Мы очень хотим, чтобы его как можно быстрее восстановили. Это важно для рынка. Важно только для непрерывности. И я все еще относительно оптимистично настроен по поводу того, что мы этого достигнем. Мы упорно работаем, – сказал Гриффитс.

Организация Объединенных Наций работает над продлением соглашения до года и сглаживанием совместных инспекций судов представителями ООН, Турции, Украины и россии. Организация Объединенных Наций недавно предупредила, что отставание составляет более 150 кораблей.

– Я думаю, что нам следует еще раз пересмотреть некоторые из этих (процедур), чтобы увидеть, можно ли их каким-то образом упростить, – сказал Гриффитс.

Представитель ООН также предположил, что Украина может попытаться расширить экспортное соглашение, включая еще один порт: Николаев.

Россия раскритиковала соглашение, жалуясь на то, что его собственный экспорт все еще препятствует, а украинское зерно не поступает в нуждающиеся страны.

Напомним, что из украинских портов продолжат выходить суда, но рф искусственно задерживает инспекцию в Босфоре.