Российская армия перешла в оборону на большей части линии фронта, - британская разведка

По данным британской разведки, российские оккупационные силы в Украине переходят в оборону на большинстве участков фронта из-за недоукомплектованности и плохой подготовки.

Об этом сообщается в сводке британской разведки.

Согласно данным, в Херсонской области россия, вероятно, усилила мобилизованными резервистами некоторые из своих подразделений к западу от Днепра. Однако это произошло из-за крайне низкого уровня комплектования.

Разведка отмечает, что в сентябре русские офицеры описывали роты на Херсонском направлении как состоящие из шести-восьми человек каждая. При этом роты должны разворачиваться из примерно 100 человек.

«За последние шесть недель произошел явный переход российских сухопутных войск к долгосрочной оборонительной позиции на большинстве участков линии фронта в Украине. Вероятно, это связано с более реалистичной оценкой того, что сильно недоукомплектованные и плохо обученные силы в Украине в настоящее время способны только к оборонительным операциям», — говорится в сообщении.

По данным британского ведомства, даже если России удастся укрепить долгосрочные оборонительные рубежи на Украине, ее оперативный план останется уязвимым.

«Чтобы вернуть себе инициативу, ей потребуется возродить более качественные, мобильные силы, способные динамично противостоять украинским прорывам и проводить собственные крупномасштабные наступательные операции», — добавили в разведке.

Ранее разведка сообщила, что властям рф становится сложнее изолировать российское общество от последствий войны.