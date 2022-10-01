«Весна наступит снова!»: Укрпочта выпустила новый конверт с почтовой маркой

«Укрпочта» выпустила новый конверт с оригинальными почтовой маркой и слоганом, который желающие смогут купить в отделениях предприятия или онлайн.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

«Несмотря на потери и усталость в каждом из нас, как зажженная во тьме свеча, теплится надежда. Надежда на тихую украинскую весну, обретенную силой лучших. И ее не уничтожить ракетами и не потерять в информационно-эмоциональной свалке. Она есть – и мы будем», - добавили в Укрпочте.

С дизайном конверта помог Андрей Сагач, который ранее победил в народном голосовании в конкурсе PostEurop «Мир – самая высокая ценность человечества».

«И пусть на календаре у нас еще 24 февраля, но душа бросила якорь на тот день, когда мы победим. И так пришвартованы будто и стоим, но на самом деле делаем для своей страны больше, чем решители за все годы своего бессмысленного существования», - подчеркнул Смелянский.

Напомним, что ранее «Укрпочта» объявила конкурс на создание эскиза почтовой марки «С Рождеством и Новым годом!».