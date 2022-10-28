После массированных обстрелов 10-11 октября украинцы не стали массово уезжать из страны, – Госпогранслужба

Пограничники не зафиксировали массового выезда украинцев за границу после массированного ракетного обстрела Украины 10-11 октября, на несколько дней пассажиропоток даже снизился.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге 28 октября

- После массированного ракетного удара со стороны России, ГПСУ не фиксировала массового пересечения границы гражданами Украины на выезд. Наоборот, после 10-11 числа мы заметили, что показатели (пассажиропотока, - ред.) снизились до 75 тысяч в сутки, - заявил Демченко.

В ГПСУ добавили, среднесуточное пересечение границы колеблется на уровне 80-90 тысяч граждан в обе стороны. Преимущества выезда над въездом в Украину нет, показатель колеблется в пределах 50 на 50.

Напомним, 10 октября российские войска массированно обстреляли украинские города. Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщил, что за несколько часов российский агрессор выпустил по Украине 83 ракеты, 45 сбиты ПВО. Более ста объектов были повреждены в 12 областях. В некоторых регионах были временные перебои с электро и водоснабжением.