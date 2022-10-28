UNICEF передал Украине 2,3 миллиона доз вакцины против COVID-19

Детский фонд ООН (UNICEF Ukraine) доставил в Украину 2,3 миллиона доз вакцины против COVID-19 Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, предоставленных правительством США в рамках инициативы COVAX.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Вакцину развезут в 23 региона Украины. Уже в конце октября и начале ноября в регионы поступит более 332 тысяч доз вакцины. Вакцина предназначена как для первичного курса иммунизации, так и для бустерной дозы (первой и второй).

Напомним, что вторую бустерную дозу в Украине могут получить все люди старше 18 лет. Особенно важно, чтобы бустер получили люди из групп риска: люди почтенного возраста, с онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, диабетом. Люди с ослабленной иммунной системой могут получить до 5 доз вакцины против COVID-19.