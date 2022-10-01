Верховный суд постановил, что повестки нельзя обжаловать в суде

Верховный суд Украины постановил, что повестка Территориального центра комплектования и соцподдержки не может быть обжалована в суде.

Об этом пишет "Бабель".

В суде аргументировали это тем, что такой документ является лишь средством оповещения в соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе». К такому выводу пришел Кассационный админсуд в составе Верховного суда.

Истец обжаловал приказ об обязательстве прибыть в пункт сбора согласно врученной повестке. Суды первой и апелляционной инстанций отказались открыть производство по делу, мотивируя тем, что этот спор не относится к юрисдикции административных судов. Верховный суд, пересмотрев спор по жалобе истца, оставил решение судов предыдущих инстанций в силе.

Военная служба правопорядка в ВСУ отмечает, что теперь гражданам нет смысла обжаловать такие повестки, поскольку все суды должны учитывать выводы Верховного суда.